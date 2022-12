Inicia paro de maestros: más de ocho millones de niños y jóvenes están sin clase

Cerca de 350 mil profesores exigen nivelación salarial, ajuste de horas de trabajo -extendidas por jornada única- y mejoras en infraestructuras de colegios.

Además de sostener que laboran entre 10 y 12 horas diarias, no cuentan con las “más mínimas condiciones de infraestructura, no hay comida caliente para los estudiantes”, dice William Agudelo, presidente de la Asociación Distrital de Educadores (ADE).

Profesores como Édgar Gaviria dicen ganar $1.200.000 con lo que “tiene que pagar el arriendo, tiene que pagar las cuotas de tarjetas, las compras, el mercado, etcétera”.

Ante sus demandas, el presidente Juan Manuel Santos respondió que “hemos llegado a puntos donde se refieren a beneficios económicos, donde no podemos ceder o darles lo que piden porque simplemente no tenemos los recursos”.

El Gobierno, además, señala que para el 2019 el salario de los maestros habrá subido 12 puntos, por encima del incremento de los demás servidores públicos.

A este paro indefinido se sumaría el de unos 800 mil funcionarios públicos a partir del martes 16 de mayo.

“Estamos pidiendo un incremento salarial de 10,75, es decir 5,75 de la inflación del año anterior más 5 puntos”, explicó Francisco Maltés, de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Al paro indefinido de 350.000 maestros podrían sumarse trabajadores...