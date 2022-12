Iniciarán proceso de caducidad de contrato de obras en túnel de La Línea

El Gobierno estudia decretar la caducidad del contrato de la construcción del Túnel de la Linea, argumentando incumplimientos en su construcción.

El próximo 30 de noviembre deberían estar terminadas las obras pero el final de esa construcción parece no estar cerca. Por eso, el Gobierno anuncio que inició un proceso de caducidad del contrato.

“Tenemos un contrato que se vence en su etapa constructiva el 30 de noviembre y sólo está ejecutado un porcentaje del 70% del contrato. Ese 30% del contrato está concentrado en gran parte en el revestimiento del túnel y no se ve que se pueda cumplir en el tiempo establecido”, declaró la ministra de Transporte, Natalia Abello.

Según la funcionaria, lo más grave es que al contratista de las obras ya se le pagó la mayoría del contrato de 629 mil millones de pesos.

Por su parte, Carlos Collins, representante del consorcio Segundo centenario, responsable de las obras, aseguró que se realizaron 2.600 metros más de túneles y 1.345 de viaductos por la ola invernal.

“Si me pagan los 60 mil millones de pesos que me deben entrego en mayo del año entrante. Que además no es retraso porque si entregara antes no se podría poner al servicio el túnel porque no están las obras anexas”, respondió Collins.

No obstante, el representante del consorcio reconoció que algunas de esas obras adicionales no fueron autorizadas por el Gobierno.

“El diseño es mío porque yo soy el que está encargado de hacer los diseños. La autorización que dice usted está en la discusión. Ellos sacaban pecho diciendo es que estamos construyendo para el cambio climático y haciendo más túneles y más viaductos a costa mía. No tienen que pagarlos ellos, pero ellos no le autorizaron hacer de más”, agregó

Según el contratista, ya demando al estado por estas obras que, según dice, ahora cuestan un billón de pesos y las diferencias de dineros están en dos tribunales de arbitramiento.