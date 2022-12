Injerencia de carteles mexicanos en Medellín pone en peligro a jóvenes de caer en la violencia

Los muchachos piden proyectos culturales y educación para que en las comunas existan más oportunidades.

"Porque la educación hace falta; por ejemplo, las universidades están cobrando demasiado y también los colegios", dice Cristian Calle, un habitante de la capital antioqueña.

El tema no es tan fácil de resolver, como lo asegura Luis Fernando Quijano, experto en conflicto, quien recalca que los carteles mexicanos se están apoderando de las cerca de 300 bandas que delinquen en Medellín.

"¿Cómo evitar que quienes vienen del crimen trasnacional no se tomen estas comunas, no se tomen estos territorios, no lleven a miles de jóvenes más a la drogadicción o la guerra?", indica el experto.

Por cada dólar que los delincuentes colombianos meten a los combos, los mexicanos están inyectándole diez, lo que podría regresar a Medellín a los tristes y dolorosos años ochenta.

"Vamos vivir unos años igual o más dolorosos como los que hemos tenido", dice Quijano.

Para Quijano, este es el reto más importante que tendrá que enfrentar el nuevo Congreso y el nuevo presidente en Medellín.

Le puede interesar:

La guerra y la falta de oportunidades tienen arrinconada a Tarazá |...