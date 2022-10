Indignante agresión de pasajera a azafata de Avianca que le pidió usar bien el tapabocas

Un nuevo caso de intolerancia se volvió viral en redes sociales. Se trata del momento en que una pasajera agrede a una azafata de la aerolínea Avianca porque le pidió que usara correctamente el tapabocas antes de subirse al avión.

Este hecho fue grabado por la trabajadora, en donde se evidenció la actitud de la mujer, quien quería ingresar sin acatar las normas. Incluso, el capitán le había negado el abordaje tras conocer lo sucedido, según la afectada.

Tras impedirle el paso a la mujer, la azafata recibió insultos y golpes. "Dígame por qué usted me va a negar el embarque ¿Qué le pasa, estúpida?", "Sí, le pegué por estúpida ¿Se cree mucho, en serio? No sea ridícula… Necesito irme y necesito trabajar. No me voy a quedar acá solamente por ella. ¿Se cree que tiene mucho poder o qué? Muerta de hambre”, fueron las humillantes palabras que usó.

La trabajadora afectada narró en la grabación que “la señora me ha agredido dos veces. Me acabó de pegar en la cara y ya me había estrujado. Ya hablé con el capitán y ella no aborda en este vuelo”.

La aerolínea se pronunció e indicó que rechazó el comportamiento inadecuado de la mujer, quien iba en compañía de un menor de edad. Además, puntualizó que tendrán medidas más exigentes contra los pasajeros problemáticos.

Agresión física y verbal por pedirle que cumpla una norma tan básica como usar el tapabocas ? De verdad hay que revisar qué es lo que está pasando ... terrible me parece esto ! Cómo está la funcionaria de @Avianca ?? @AerocivilCol pic.twitter.com/YFx2gG6Ci7 — Eli (@Dime_Eli) October 26, 2022