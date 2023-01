Inminente respaldo de La U a Germán Vargas Lleras

El partido autorizó a Aurelio Iragorri para que llegue a un acuerdo con el candidato. El domingo se reunirán y el lunes se oficializaría la alianza.

Después de una reunión que se extendió por cuatro horas, La U concluyó, de manera consensuada, que de la actual baraja de candidatos el que mejor los representa es Germán Vargas Lleras.

"Se autorizó al presidente del partido, Aurelio Iragorri, para que adelante esta misma semana los diálogos necesarios para buscar un acuerdo programático con el candidato Germán Vargas Lleras, que será presentado a consideración de las bancadas para su aprobación el próximo lunes", explicó el mismo Iragorri.

Pero el ambiente en La U evidencia que la alianza es prácticamente un hecho, sobre todo luego de que reafirmaran lo que para la colectividad es la "amenaza de la extrema derecha” materializada, según ellos, en el Centro Democrático y su candidato Iván Duque.

"No soy amigo de Germán Vargas Lleras, no necesito serlo ni quiero serlo. Lo que quiero es que se salve la paz de Colombia y se garantice un gobierno ajeno a los extremos, que no nos conduzca del populismo de la izquierda al inevitable triunfo del populismo de la derecha que ha anunciado la destrucción de las cortes", sostuvo Roy Barreras.

Conocida la noticia, Vargas Lleras celebró y dijo que el acuerdo programático será firmado el domingo.

“Mucho me anima y me llena de entusiasmo. Con el partido de La U tuvimos una estrecha alianza a lo largo de estos años, ya en dos periodos presidenciales, de manera que bienvenidos todos”, afirmó desde Pereira.

El candidato de cambio radical reveló que, además, hay avances positivos con los conservadores y el Partido Liberal.

“Gran parte del partido liberal ha pasado también a conversar conmigo. Están atrapados en una situación muy difícil, se metieron a hacer una consulta que le resultó mal”, añadió Vargas Lleras.