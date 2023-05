Inpec cierra pabellón de funcionarios públicos de la cárcel El Bosque de Barranquilla

Este sábado, 27 de mayo de 2023, el Inpec informó sobre el cierre del pabellón de funcionarios públicos de la cárcel El Bosque de Barranquilla y el traslado a otras cárceles a quienes se encontraban detenidos allí, entre ellos, el exgobernador de La Guajira Kiko Gómez.

La decisión se tomó por las denuncias de irregularidades en traslados de presos, celulares encontrados y fiestas dentro del penitenciario.

“Se tomó la decisión de suprimirlo o cerrar ese pabellón de reclusión especial para funcionarios públicos en el marco de la prevención y en el marco de darle un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, a la sociedad, a las víctimas, entonces, se decide cerrarlo y aparte de eso todos los funcionarios que estaban ahí son trasladados a otras zonas del país”, dijo a Caracol Ahora el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez.

De acuerdo con el director del Inpec en este pabellón se encontraban 16 funcionaros privados de la libertad de los cuales salen 14 para La Dorada, La Picota y Valledupar.

El coronel Daniel Gutiérrez también se pronunció respecto a las denuncias sobre Kiko Gómez y supuestas salidas en las noches del centro penitenciario.

“Hay que aceptar que cada vez que hacemos un operativo en cualquier parte del país encontramos botellas vacías de licor, botellas llenas de licor, celulares, entonces, seguramente, en lo que hemos hecho se ha encontrado esto, pero como tal irregularidades de salidas no se ha podido comprobar o materializar algún video o algo así donde podamos determinar de que estaba saliendo y demás, pero en prevención de que no vaya a pasar esto se tomó esta decisión. Entonces sale de Barranquilla, esta persona que está privada de la libertad ya sea para La Picota o sea para La Dorada y que no quede en esa zona del país donde tanta polémica ha generado”, dijo el funcionario.

Además de Kiko Gómez, hay otros exfuncionaros que fueron trasladados “entre ellos está un exgobernador también, creo que es Salvador Arana, los demás no son personas tan públicas, conocidas, pero salen para Valledupar, dependiendo también de la condena si es muy alta sería Dorada o Picota, si las condenas no son tan altas sería Valledupar que es una cárcel de mediana seguridad la que está junto a Tramacúa”, indicó.

Aunque de acuerdo con el director del Inpec “no se pudo comprobar hasta el momento que Kiko Gómez esté saliendo, estamos investigando, tenemos todo el aparato judicial dedicado a investigar sin en efecto eso pasó, por ahora no se ha determinado, pero en prevención lo hicimos para que no llegue a pasar lo que en su momento ya pasó”.

Aseguró que “son decisiones contundentes, difíciles de tomar, pero que las debemos hacer para que haya una tranquilidad y una transparencia de parte del sistema penitenciario que en ocho meses hemos venido avanzando en algo que llevaba más de 30 años”.

Finalmente, explicó que el mensaje a los privados de la libertad es que “no puede haber estratificación si son políticos, si son sociales, si son de crimen organizado, todos deben cumplir con la normatividad del Inpec”.

Sobre Carlos Mattos y su lugar de reclusión, el coronel Gutiérrez detalló que “él tiene una orden judicial de una detención domiciliaria en casa por su estado de salud, entonces es una orden del juez que debemos cumplir, por ahora él se encuentra en su casa bajo cuidados de salud y demás”.