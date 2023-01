Inquietante desaparición de dos personas en La Guajira

Familiares piden, desesperadamente, que las autoridades den con su paradero. Ocurrió en hechos aislados.

Jeiner Jair Rincón, de 32 años, es conductor de un vehículo dedicado a realizar viajes turísticos. Según su familia, salió de Santa Marta el pasado 8 de marzo hacia el Cabo de la Vela, en La Guajira, y desde ese momento no saben de él.

“Hemos ido a buscarlo por Riohacha, no lo hemos hallado por ningún lado. Unos nos dicen que está en un lado, en el otro y nada, no lo hemos podido encontrar", asegura Emilio Rincón, padre del Jeiner.

Por su parte, el coronel Wilmer García, comandante de la Policía de La Guajira, señala que “el vehículo en el que viajaba fue ubicado en el municipio de Maicao y fue activado el mecanismo de búsqueda urgente de manera coordinada con la Fiscalía y el Gaula militar”.

La otra persona desaparecida es José Hermosilla Polo, un hombre a quien su familia busca desde el pasado 5 de marzo, luego de perder su rastro justo después que este guardara su carro en un parqueadero.

"Dejó el carro en un parqueadero de buses que está en la frontera con Paraguachón. De ahí salió y no sabemos nada de él, no hay rastro", afirma Francisco Hermosillo Polo, hermano de José.

