Inquilino problemático debe arriendo y se niega a entregar, ¿qué hacer en esos casos?

En el lugar funciona una discoteca en la que se han registrado altercados con la Policía. Dueño denuncia que lleva dos años con el problema.

Los propietarios adelantan un proceso ante las autoridades para recuperar el inmueble, en el que ha estado dicho inquilino más de siete años.

Dicen que les debe tres meses de arriendo y que la Policía ha tenido que intervenir por cuenta de las riñas y que, además, se niega a desalojar.

“Ya la Policía me informó que podía perder el inmueble si no tomo actitud frente a ese problema”, es otra de las preocupaciones de Marco Aurelio Valbuena, el dueño del sitio.

El secretario de Gobierno de Zipaquirá, José Parra, advierte que en estos casos se debe “iniciar un proceso de restitución de inmueble arrendado”, basándose en una causal como incumplimiento de pago o que las edificaciones sean utilizadas para actividades diferentes a las cuales fueron pactadas.

El arrendador asegura que “no me han pedido en debida forma”, resaltando que no hay documentos que lo certifiquen. Por ahora los dueños de la casa y las autoridades esperan la decisión de la justicia y se logre recuperar la tranquilidad del centro de Zipaquirá.