Inseguridad y corrupción, dos temas que preocupan a los tulueños

La falta de soluciones ha hecho que muchos habitantes reciban estas elecciones con escepticismo y apatía.

“Lo que más me preocupa de Tuluá es la parte social. Tanta indigencia y necesidad que hay. mucho anciano con mucha necesidad. Aquí puede estar uno tranquilo, pero no puede salir por allá a hacer algo porque está corriendo peligro”, explica uno de los habitantes del municipio.

José Ricaurte Rodríguez lleva más de 30 años viviendo en Tuluá. Le preocupa el trabajo, la seguridad, pero también la corrupción y sabe cómo hacerle frente a este problema.

“Si Dios quiere hay que votar, porque uno para ser ciudadano tiene que votar”, dice.

Pero la apatía ante las próximas elecciones también se manifiesta en las calles.

“No voy a votar porque eso prometen y no cumplen. A nosotros nos ha tocado, con el tinto, guerrear y nos tocó montar un sindicato”, explica otro.

El periodista Rubén Goyes resume la problemática así: “como todas las ciudades del norte y centro del departamento tiene problemas de microtráfico e inseguridad, situación que afecta a los habitantes de este municipio. La otra situación frente al tema electoral es que la gente está apática, no creen en las personas que hacen política y en la forma de hacerla. Y por eso esta negativa a la hora de salir a sufragar”.

A pesar de ser históricamente uno de los municipios con más índices de violencia en el Valle, Tulúa, registró en el mes de enero cero homicidios en comparación con la misma fecha del año 2017.