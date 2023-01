Insólito: carta de la JEP que solicitaba pruebas del caso Santrich a EE. UU. se perdió en el correo

Gloria María Botero, ministra de Justicia, confirmó que la misiva nunca llegó a su destino y terminó en Panamá.

“Mandamos la carta rogatoria a Estados Unidos por 4-72. Yo hace como 3 o 4 días pedí que me dieran la trazabilidad del tema. Anoche me llama la directora encargada a decirme que aún la comunicación estaba en Panamá y que hoy nos daban la razón por la que no había sido despachada a Estados Unidos”, aseguró la ministra en Blu Radio.

El 28 de enero pasado se venció el plazo que la Jurisdicción Especial para la Paz había dado para conocer grabaciones y documentos sobre Jesús Santrich, señalado de haber hecho negocios referentes al narcotráfico después de los acuerdos pactados en La Habana.

Humberto de la Calle, clave en las negociaciones que pusieron fin al conflicto con las FARC, se refirió al insólito hecho:

“¿Que la carta de la JEP a los norteamericanos sobre Santrich la envió @MinjusticiaCo por 7-24 y se varó en Panamá? ¿Me estás mamando gallo? ¿No hay embajada gringa en Colombia?”, dijo.



Que la carta de la JEP a los norteamericanos sobre Santrich la envió @MinjusticiaCo por 7-24 y se varó en Panamá? Me estás mamando gallo? No hay Embajada gringa en Colombia? — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) January 31, 2019