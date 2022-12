Inspección a estaciones en Bogotá muestra irregularidades en venta de gasolina

En una estación de gasolina del norte de Bogotá, autoridades locales establecieron que no se daba la correspondiente medida del combustible a quienes allí tanqueaban.

El metrólogo Luis Mario Sosa confirmó el hecho a Noticias Caracol. "En el surtidor que hicimos a cabo la verificación, en cinco galones que es el parámetro de medida, le están quitando al consumidor, 8 pulgadas cúbicas", aseguró.

Publicidad

"Es como si le robaran 500 pesos, que se le están quitando al consumidor", aseguró Sosa.

La cantidad no entregada equivale aproximadamente a un pocillo tintero por cada galón de gasolina. Medida, según Sosa, que "se le quita al consumidor cuando hace su compra".

Los operativos adelantados por la alcaldía menor de Usaquén, en Bogotá, están dirigidos a controlar que se cumplan con los sistemas de pesos y medidas vigentes.

Hasta el momento, reportó Julieta Naranjo Lujan, alcaldesa de la localidad de Usaquén, en su jurisdicción del norte de Bogotá se han realizado 171 verificaciones, "de las cuales se tiene un balance muy positivo, porque las pesas han cumplido con los parámetros legales".

Publicidad

Ellos deberían estar calibrando cada uno de sus surtidores y dejarlos en cero, es decir que no le quite al consumidor ni la estación pierda. Esta estación está calibrando muy por debajo del límite permitido y se acogen a la ley.

Uno de los conductores afectados, cliente habitual de la gasolinera reaccionó ante el descubrimiento de la mala medida. "Me sorprende porque siempre hemos sido cliente de acá. Lo que pasa es que uno no se fija tanto en el consumo, sino que paga y ya. Pero uno no mide los galones", dijo.

Publicidad

Los administradores de la estación de gasolina donde se detectó la irregularidad omitieron pronunciarse sobre el tema.