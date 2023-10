Instalación formal del cese al fuego iniciará en una semana: ¿por qué fue aplazado?

En medio de reclamos e inconformidades de las comunidades frente a la exigencia de un cese al fuego bilateral, el cual finalmente arrancará a partir de la medianoche de este domingo, 8 de octubre de 2023, se llevó a cabo una mesa de diálogo en Tibú, Norte de Santander. Hasta último minuto, delegaciones del Gobierno y disidencias de las FARC trataban de llegar a un acuerdo frente a la entrada en vigencia del cese de hostilidades.

Camilo González, jefe negociador del gobierno se pronunció al respecto: “El cese al fuego va a ser por 3 meses, desde el 16 de octubre al 16 de enero del 2024. Es inicial y prorrogable, lo que quiere decir que se van a evaluar los pasos dados durante estos meses para ya definir un cese para el próximo año”, indicó.

La jornada estuvo marcada por un tire y afloje entre ambas delegaciones. Fue en el momento en que la situación comenzaba a ponerse más tensa, que ambas partes anunciaron un cese al fuego de acciones ofensivas a partir de esta medianoche.

“Hoy se definió que vamos a continuar en el proceso de diálogo que es lo más importante. Segundo, se define la suspensión de operaciones ofensivas a partir de las 12:00 a. m. de hoy entre el Ejército, la fuerza pública y nuestras unidades. Este era uno de los temas más complejos en la discusión”, precisó Andrey Avendaño, jefe negociador de las disidencias de las FARC.

El próximo 16 de octubre se prevé que arranque en forma el cese al fuego, por lo que se dará paso a un acto protocolario de instalación de la mesa.

Asimismo, hay opiniones divididas entre gobernadores del país frente al cese de hostilidades anunciado por el Alto Comisionado para la Paz. Mientras unos piden que no se limite a la fuerza pública, otros celebran la decisión, especialmente, en el departamento de Norte de Santander.

Asociaciones de víctimas del conflicto y defensores de derechos humanos en Norte de Santander, donde se reunieron las dos delegaciones, aplauden la medida de cese al fuego. “Estábamos solicitándolo a gritos, ya que este municipio ha sido golpeado por la violencia. Nosotros no tenemos por qué estar pagando los platos rotos y estar en medio de tanta violencia, tanta desolación y tristeza”, indicó Leidy Yesenia Mora, coordinadora de mesa de víctimas en Tibú.

Algunos gobernadores rechazaron la decisión de suspender la ofensiva de las Fuerzas Militares contra las disidencias de Iván Mordisco.

“¿Por qué le quitan la capacidad ofensiva a la fuerza pública? Porque ellos hasta el día de hoy no han demostrado ninguna voluntad de paz; por el contrario, han incrementado las extorsiones, los secuestros, el reclutamiento y la intimidación. No puede ser que la fuerza pública no vaya a poder perseguirlos, no vaya a poder ir a una ofensiva, ofensiva que sí tienen las disidencias. Paz sí, pero no de esta manera", manifestó por su parte el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga.

El gobernador de Norte de Santander respaldó la decisión.

“Que la paz sea una paz efectiva. Me imagino yo que existirán los mecanismos de verificación nacionales e internacionales que den garantías al pueblo colombiano de que, en medio de esta mesa de negociación, se van a respetar los acuerdos", expresó Silvano Serrano Guerrero, gobernador de Norte de Santander. Fuentes militares informaron que las operaciones ofensivas no pueden suspenderse hasta que un decreto así lo ordene porque podrían incurrir en omisión.