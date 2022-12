Integrante de la Armada conducía sin pase y en pico y placa por Cartagena

El mal ejemplo del miembro de la Armada Nacional fue grabado en video por uno de los agentes de Tránsito de Cartagena, que lo sorprendieron en flagrancia.

“No tiene licencia de conducción, está pico y placa y no quiere que la logística del DATT inmovilice el carro”, dijo otro de los uniformados.

El infractor hablaba en ese momento por el celular, el cual pasó a los agentes para luego situarse entre la grúa y su automóvil con el fin de evitar que inmovilizaran el carro.

Su actuar no resultó y las autoridades terminaron llevándose el vehículo.

Edilberto Mendoza, director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena (DATT), recalcó que el conductor tiene que pagar alrededor de $350.000 por cada infracción.

Autoridades, instaron a militares a dar ejemplo en este tipo de casos y, de ser sancionado, no trata de usar influencias para salir del problema.