Intensa búsqueda de Karen Dallana Bañol, joven de Caquetá desaparecida hace un mes

Una joven de 21 años de edad, originaria del municipio de Solano, en Caquetá, lleva cerca de un mes desaparecida. Su familia, ante el desespero, empezó una búsqueda exhaustiva en el departamento del Huila, en donde fue vista por última vez.



Un drama vive la familia de Karen Dallana Bañol, quien después de salir de viaje camino a Florencia, no se sabe nada de ella. Su mamá asegura que se comunicó por última vez con ella cuando la joven se encontraba en San José de Isnos, Huila, para decirle que llegaba al siguiente día.

“Me dijo que ella regresaba el 31 de julio, el día de su cumpleaños. Me dijo que le tuviera almuercito que ella llegaba, que le tuviera almuerzo, pero nunca llegó y de verdad no se ha vuelto a comunicar conmigo”, aseguró Nayarit Rentería, madre de joven desaparecida.

Las autoridades del Caquetá señalan que están trabajando con uniformados del Huila para dar con el paradero de la joven de 21 años.

“De manera inmediata se unen todas las capacidades y se activan los mecanismos de búsqueda urgente. Estamos en este momento, por supuesto, investigando, averiguando y esperando que tengamos indicios, que esta persona aparezca y llegue al seno de su hogar”, señaló el coronel Julio Guerrero, comandante (e) Policía de Caquetá.

En medio del desespero, los familiares de Karen Dallana empezaron una búsqueda con la esperanza de encontrarla.

“Esto ha sido muy duro, en estos momentos me encuentro por el departamento del Huila preguntando e indagando a la gente a ver qué saben de mi hija, pero hasta el momento no sé nada. Solo le pido a las personas de buen corazón que me ayuden”, agregó Nayarit Rentería.

Los familiares y amigos piden por su pronto regreso a casa.

