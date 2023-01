Intensa búsqueda de ocelote que habría escapado de reconocido zoológico de Boyacá

Según sus cuidadores, logró abrir un agujero en su jaula y salir sin que se lograran percatar.

Las huellas de un ocelote concentran la atención de sus cuidadores en Boyacá. Este mamífero, aunque no representa peligro para los habitantes, es una de las más significativas especies que llegó a la familia del Parque de Guátika.

El animal había sido rescatado en Puerto Boyacá y trasladado para su recuperación al zoológico de Guátika en Tibasosa, Boyacá.

"Se escapó un ejemplar de ocelote, este ejemplar es muy confundido con el tigrillo, es un gato de proporciones mucho más pequeñas", señala Jénnifer Díaz, funcionaria de Corpoboyacá.

La trabajadora de la Corporación Autónoma de Boyacá anota que "en la zona se instalaron ya varias trampas con cebo, mientras funcionarios del zoológico e integrantes de la Policía Ambiental recorren el lugar para tratar de localizar este mamífero".

"En el momento de la fuga del ejemplar se aplicaron los protocolos para aplicar el plan de contingencia", explica.

Los habitantes del municipio de Tibasosa ya fueron informados de lo sucedido para tomar las medidas necesarias y para ayudar en su búsqueda.

"Yo lo conozco y es como me han dicho que es, un poquito más grande que un gato. Entonces, en lo personal, no me atemoriza que el animal ande suelto, me preocupa más que otra gente, por temor, pueda atentar contra él", afirma Andrés Ceballo, habitante de Tibasosa.

"Dijeron que era pequeño, ese no hace nada, de pronto si lo molestan, si muerde, se debe es avisar más bien", señala, por su parte, el ciudadano José Rojas.

El capitán Alfonso Manrique Gómez, jefe seccional de Protección y Servicios Especiales de Boyacá, asegura que "el llamado a la comunidad es a no atentar contra dicho animal, ya que no representa un peligro para las personas" y que, por el contrario, se debe "dar un oportuno llamado a las autoridades, a la Policía Ambiental o al 123”.

Igualmente, el oficial anota que “capturarlo o tenerlo representa un delito que está contemplado en nuestro código penal".

Unas huellas serían la prueba de que el felino aún podría estar dentro del parque, donde las labores de búsqueda se realizan de día y noche.