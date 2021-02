Interceptaciones a ‘Otoniel’ evidencian que el jefe del Clan del Golfo está acorralado

Noticias Caracol tuvo acceso a las más recientes interceptaciones que los organismos de inteligencia hicieron al jefe del llamado Clan del Golfo , alias 'Otoniel', las cuales dejan en evidencia que está acorralado, a pesar de tener un inmenso poder.

Por Dairo Antonio Úsuga David, nombre real del narcotraficante más temido de Colombia, las autoridades ofrecen una recompensa de 3 mil millones de pesos y Estados Unidos de 5 millones de dólares.

En su carrera criminal de 30 años fue guerrillero y paramilitar. Actualmente, es el comandante del Clan del Golfo, la banda criminal más poderosa del país que delinque en al menos diez departamentos estratégicos para el envío de droga hacia el exterior.

Aunque su voz -que puede escuchar en el video- es la de un hombre pausado, las determinaciones son implacables. En algunas interceptaciones se sospecha que estaría ordenando la desaparición de uno de los jefes criminales de su propia banda.

"El otro temita es Ronco, entonces lo que dice Pueblo, lo que se analizó es que ese man es mejor sacarlo de allá, pero sacarlo del todo, el problema es cómo se vayan a hacer las cosas, si las hace usted por allá, si puede... Si no organizar para que tire por el lado de Necoclí y cogerlo por allá, hacer las cosas bien, pero hay que mirar lo del primo, sobrino también, porque tiene un sobrino que también trabaja ahí, entonces hay que mirar que no deban tantas platas y que las mercancías que tengan de una vez moverlas, que no se pierdan”, dice la grabación.

Estos audios, conocidos por Noticias Caracol , son los primeros registros directos de la voz del capo impartiendo órdenes criminales.

De acuerdo con las autoridades, la operación Agamenón, ejecutada por la Policía y el Ejército desde hace cinco años, ha cercado al capo hasta el punto de verse obligado a evitar cualquier comunicación telefónica.

Por eso, la única forma que tiene para dar instrucciones a su ejército ilegal son audios enviados en memorias USB a través de su extensa red de correos humanos.

"Me preocupa bastante más es lo de finanzas, eso de finanzas ha estado duro y bregarle a meter duro a eso; ahorita hay que mirar quién va a quedar responsable de ese Bloque Pacífico, si usted o Javier, contarle que sea el momento que estén en comunicación con ellos y comenzar a mover la gente. Yo medio le comentaba por ahí a Javier, pero Javier a veces tiene cosas buenas y tiene cosas que… él para mover bastante tropa y cosa, eso a veces como que se entotuma”, señala el narco en otra interceptación.

En las comunicaciones del capo se revela la constante necesidad de relevar a sus hombres de confianza muertos o capturados.

En total, 33 jefes criminales del Clan del Golfo han caído en operaciones de las autoridades. El último de ellos fue Nelson Darío Hurtado Simanca, alias ‘Marihuano’ , quien murió el domingo. Era el segundo al mando del clan.

Estas comunicaciones fueron judicializadas y ahora hacen parte del abultado dossier criminal que la justicia tiene contra ‘Otoniel’. La persecución del temido delincuente ha dejado 400 toneladas de cocaína incautadas; la extinción de 2.194 bienes asociados a la actividad criminal y millones de dólares decomisados.

Alias ‘Otoniel’ padece de diabetes, gota y tiene una grave afectación respiratoria.

Abogados del capo, consultados por Noticias Caracol, confirmaron que, a raíz de la persecución de las autoridades y las delicadas condiciones de salud, el hombre más buscado de Colombia estaría intentando acercamientos con Estados Unidos para su entrega como última salida.