Intervienen propiedades de vinculados a caso Interbolsa

Esta medida cobija a las personas de Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz Zárrate, Rachid Maluf Raa, Juan Andrés Tirado, Claudia Patricia Aristizábal González, Ricardo Emilio Martínez Gómez, Alfredo Manuel Archila Mera y Olga Giselle Mena Herrera como personas naturales.

La decisión establece la suspensión inmediata de las actividades de las sociedades Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S. y Premium Capital Investment Advisor LTD.

La medida fue firmada por la superintendente delegada para procedimientos de insolvencia, Ángela María Echeverri Ramírez, tras una paciente labor desarrollada por la quiebra de la firma Interbolsa.

El auto recalca que la Superintendencia Financiera efectuó visita de inspección a la sociedad Rentafolio Bursatil y Financiero S.A.S. determinando que existe suficiente evidencia para concluir que la sociedad realizaba captación masiva de dineros del público sin autorización legal, lo que motivó la intervención decretada.

Sobre Premium Capital Investment Advisor Ltd, el auto señala que esta es una compañía originalmente fundada bajo las leyes de Delaware en Estados Unidos, que después se transformó en una corporación de responsabilidad limitada organizada bajo las leyes de Las Bahamas.

La Superintendencia explica la relación que Tomás Jaramillo y Juan Ortiz tenían con la firma como accionistas, así como los cargos que desempeñaron Rachid Maluf y Juan Tirado.

Los administradores de Rentafolio Bursatil y Financiero S.A.S. recibían órdenes relacionadas con operaciones financieras de la sociedad, de parte de los señores Juan Andrés Tirado y Rachid Maluf Raad, directores de Premium Capital Investmen Advisor LTD., sociedad que pertenece en un 50% a Tomás Jaramillo Botero y en 50% Juan Carlos Ortiz Zárrate.

El auto ordena a los establecimientos de crédito, sociedades fiduciarias, sociedades comisionistas de bolsa y sociedades administradoras de inversión, la congelación inmediata de los depósitos, inversiones, derechos fiduciarios, participaciones en carteras colectivas y demás derechos de los cuales sean titulares o beneficiarios los intervenidos.

En el auto se solicita a la Fiscalía General de la Nación poner a disposición del agente interventor todos los bienes que hayan sido aprehendidos o incautados dentro de las investigaciones penales que se adelanten contra los sujetos intervenidos.

Como agente interventor se designó al abogado Alejandro Revollo Rueda, quien desde el pasado mes de abril se viene desempeñando, por orden de la Superintendencia de Sociedades, como representante legal de Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S. y de Valores Incorporados S.A.S.