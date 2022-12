Inti Asprilla pide a su partido reconsiderar apoyo a Fajardo por su “falta de posiciones concretas”

El candidato a la Cámara de Bogotá por la Alianza Verde asegura que no es el único dentro del partido que piensa igual.

"Esa falta de posiciones concretas, respecto a temas concretos que aquejan a la ciudadanía, es lo que me lleva a pedirle a la Alianza Verde respetuosamente, que reconsidere el apoyo que se le está dando y no soy la única persona dentro del partido que piensa esto", aseguró Asprilla.

El llamado se suma a la comunicación que en días pasados militantes de ese movimiento en el Valle dieron a conocer públicamente, y en la que expresaron que apoyarían a Petro en la consulta del 11 de marzo.

Entre tanto, Fajardo dice estar tranquilo, y retoma las palabras que en su momento usó Claudia López sobre aquellos que se desmarcaban de la coalición.

"Hay un grupo de personas de la Alianza verde que son seguidores de Gustavo Petro desde el M-19 que han hecho parte de la Alianza Verde; Inti hace parte de ese grupo. Ahora, es la primera vez que escuchamos de él”, señaló el candidato presidencial.

Asprilla dice no tener interés alguno en Petro.

"Yo no he necesitado de Gustavo Petro para mi ejercicio parlamentario y no necesito de él para adoptar las posiciones que he adoptado", señaló.

Con este hecho la Coalición Colombia sigue sufriendo golpes al interior de sus colectividades, la mayoría de ellos consecuencia de los coqueteos de Petro tanto a militantes de la Alianza Verde como del Polo Democrático.

