Intimidan con mensajes virtuales a líderes mineros en Segovia

Con temor, este sábado, inició el día para más de mil mineros en Segovia, nordeste antioqueño, donde empezó a circular por mensajes de whatsapp y de celular un comunicado de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y amenazas contra sus vidas.

En el comunicado indican que habrá plan pistola para todos los que trabajen para la empresa Damasa y en los mensajes de texto que recibieron algunos líderes mineros, les expresan que deben suspender las actividades.

“Señores jefes de Damasa no los queremos ver madrugar más o paran o los paramos. No estamos jugando”, es el mensaje de texto que llegó a uno de los amenazados.

Esta empresa pertenece a la multinacional canadiense Gran Colombia Gold y labora en las minas El Silencio, La Providencia y El Castillo.

Alrededor de 1500 mineros formales suspendieron las actividades por temor a ser atacados, ya que el pasado jueves Fernando Augusto Silva Henao, un líder minero perteneciente a esta empresa fue asesinado en este municipio.

Autoridades locales anuncian que reforzarán la seguridad, pero no han revelado acciones concretas.