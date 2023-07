Intolerancia en Colombia: por un manojo de cilantro mataron a un comerciante

La intolerancia en Colombia se ha convertido en una de las causas más comunes de muertes en el país. Según la Policía Nacional, en lo que va de 2023 se han registrado 1.247 homicidios en medio de riñas. Uno de esos casos ocurrió en Bucaramanga, donde una discusión por un manojo de cilantro le causó causó el fallecimiento de un comerciante en la plaza de mercado La Rosita.



En Ibagué, dos mujeres se atacaron con cuchillo y una perdió la vida, todo por una pelea que tuvieron sus mascotas. En otro caso en Bogotá, que no llegó a ser fatal, un conductor le rompió el vidrio a otro carro luego de que le reclamaran por bloquear la salida de un parqueadero.

Luis Alfonso Barragán, sociólogo de la Universidad Manuela Beltrán, considera que “ese no reconocimiento del otro se ha llevado a que tu impongas tu verdad, tu visión, tu forma de pensar por encima de otros, lo que ha llevado a que la vida de las otras personas no vale nada, o mi tiempo vale más que el otro, entonces por eso paso por encima del semáforo en rojo, mi comodidad importa más que la de mi vecino, entonces le coloco todo el volumen al equipo de sonido”.

La psicóloga social Tatiana Castiblanco señala que “la frustración puede explicar en cierta medida la agresión que yo cometo al otro. Pareciera ser que si me siento muy frustrado ante la situación, siento que no la puedo solucionar, siento que me robaron y no hay nadie que haga justicia por mí, esa frustración puede desencadenar en la agresión”.

Según la Policía Nacional, las ciudades donde más se han registrado homicidios en 2023 por la intolerancia en Colombia son: Bogotá (253) Cali (101), Medellín (64), Cartagena (58) y Barranquilla (34).

La gente cree que factores como el desempleo, la inseguridad, el tener deudas o incluso el desamor aumentan las probabilidades de conflicto. Incluso los trancones, especialmente en ciudades como Bogotá, estaría desatando la ira de las personas.

“La gente está más irritada por los trancones, por el tema político, pienso yo porque prácticamente ya no nos respetamos entre las personas, creo que falta mucha cultura ciudadana y ya no nos toleramos”, manifiesta Carlos Andrés Vargas.



Según las autoridades, los homicidios en medio de la intolerancia en Colombia son ejecutados por cercanos, ya sea familiares, amigos o vecinos.

Durante 2023, en todo el país se han recibido más de 400 mil llamadas por riñas y más de 47 mil personas han sido multadas o les han aplicado medidas correctivas.