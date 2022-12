Inundaciones en Bahía Solano, Chocó, dejan más de 1.600 familias damnificadas

Más de 1.600 familias quedaron damnificadas en Bahía Solano, Chocó, tras el desbordamiento del río Geya, que inundó más del 70% de la población, tras las continuas lluvias de las últimas horas.

La corriente destruyó dos puentes que comunicaban al municipio con otros corregimientos. Este martes, la mayoría de los afectados se resguardan en un albergue, ubicado en la cancha principal de la población.

La Cruz Roja reportó además crecientes en los ríos Condoto, San Juan y Atrato. La situación es extrema y el departamento se encuentra en alerta roja.

“El 70% de la población solaneña es damnificada, tenemos comunidades donde no hemos podido llegar por el tema de la accesibilidad. Se han ido los puentes, no tenemos bomberos, no tenemos lanchas, no tenemos cómo enfrentar esta situación de emergencia que vivimos los miles de damnificados”, declaró la alcaldesa de la población, Harley Liliana Salazar.

Adicionalmente, el aeropuerto también se inundó, incomunicando totalmente a la paradisiaca población con el resto del país.