Inundaciones en Marinilla dejan más de 100 personas afectadas

Alcantarillas rebosadas por el agua y carros inundados, así se veían las calles del municipio de Marinilla, al oriente de Antioquia, luego un fuerte aguacero que afecto varias viviendas y locales comerciales.

“Antiguamente esto se inundaba mucho por aquí, pero yo llevo más de tres años y nunca se había inundado como ayer. Bajó agua, pantano y todos los locales se inundaron”, cuenta Édgar Naranjo, uno de los afectados.

Más de 100 personas resultaron afectadas por la inundación, Hernando Gómez se encontraba dentro de su taller industrial cuando el agua ingreso y no le dio tiempo de nada, herramientas eléctricas y accesorios de la maquinaria se dañaron con el agua.

“El agua corrió para mi taller y yo fui el primer afectado. El agua subió a un metro de altura me inundó el taller y el carro. Las pérdidas son de 120 millones de pesos”, aseveró Gómez.

Los bomberos del municipio atendieron la emergencia que afectó a más de cinco sectores de Marinilla.

“Estamos entrando en una temporada invernal y se presentarán fueres aguaceros que conllevan a estas situaciones. Un movimiento de tierra en una de las montañas afectó, pero no fue el principal causante de la inundación”, dijo el cabo Óscar Zuluaga, coordinador de prevención de Bomberos de Marinilla.

Las afectaciones por el lodo aún se ven en las calles del municipio.