Investigación contra Laura Sarabia sigue, pese a su nuevo fuero

Aunque el panorama judicial cambió por completo para Laura Sarabia, exjefa de gabinete de Gustavo Petro y ahora directora de Prosperidad Social, la investigación contra ella, por el presunto uso ilegal del polígrafo con su exniñera Marelbys Meza, sigue.



Hasta el pasado lunes, 4 de septiembre de 2023, enfrentaba su proceso ante la Fiscalía General de la Nación, pero con su nuevo cargo, “como se trata de una funcionaria que es jefe de un departamento administrativo, ella queda cobijada bajo el fuero al que se refiere el artículo 235 de la Constitución. En ese caso, la tiene que investigar, si hubiere lugar a ello, el fiscal general de la Nación, la vicefiscal o un fiscal delegado ante la Corte”, explicó Guillermo Mendoza Diago, exfiscal general.

“Ellos mismos tendrían que hacer la acusación. Eso sí, la acusación se tendría que hacer ante la sala de juzgamiento de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia. Pero repito, el proceso no pasa inmediatamente a la Corte como pasa con los congresistas”, precisó.

La Fiscalía General de la Nación ya dio a conocer este martes, 5 de septiembre, tras suspender el interrogatorio contra Laura Sarabia por su cargo, que “se realizarán los trámites pertinentes para que el caso sea asumido por un fiscal de la Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta que ella ostenta ahora fuero constitucional”.

El director de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera, también dijo que en lo referente al “material probatorio recaudado no hay ninguna razón lógica para decir que este no tenga que preservar la legalidad y que obviamente pueda seguir cursando y hacer parte del expediente ante estas nuevas autoridades competentes”.

Publicidad

Laura Sarabia es investigada por el presunto uso irregular del polígrafo con su exniñera Marelbys Meza por la pérdida de una millonaria suma de dinero.