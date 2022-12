Investigaciones de CTI y Policía determinarán excesos en club

5:00 a.m. Autoridades hicieron presencia en un local de la avenida Caracas con avenida Primero de Mayo, en el barrio San José, a las 5:00 a.m. El lugar solo tenía licencia para funcionar hasta las 11:00 p.m.

Los uniformados fueron agredidos con botellas y objetos y en medio de la riña, al parecer, se activó un gas que produjo la tragedia, pues las puertas del local estaban cerradas.

Según los primeros testimonios de quienes estaba en el lugar, la Policía habría utilizado gases lacrimógenos.

8:00 a.m. Reporte del CRUE sobre hechos: A las 05:25 a.m., pánico y estampida por uso de gases lacrimógenos en establecimiento. Atienden 11 móviles así: 3 medicalizadas, 7 básicas y Equipo Comando. Nosotros trasladamos 2 pacientes: 1 a Policlínico del Olaya N.N. Mujer en paro cardio-respiratorio.

Paciente Paola Penarete intoxicación etílica, gestación de 12 semanas.

Policía traslado el resto de personas. Se está haciendo barrido en los hospitales de la zona con equipo comando y vía telefónica por referencia. A Policlínico del Olaya ingresaron 8 pacientes así: 5 N.N fallecidos por asfixia y aplastamiento, 4 mujeres y 1 hombre (1 de las mujeres trasladada por la móvil 5061) y 3 pacientes que están siendo atendidos:

1. Tania Duarte 28 años, intoxicación Etílica, politraumatismo.

2. Marcela Rodriguez 28 años, Intoxicación Etílica, politraumatismo.

3. Adriana Triana crisis Pánico.

A CAMI Olaya ingreso una paciente fallecida: Katherin Rincón Rodríguez, de 22 años, posibles causas: afixia y politraumatismo.

10:00 a.m. General Luis Eduardo Martínez, comandante de la Policía de Bogotá, señaló que víctimas murieron por asfixia pero no confirmó que sus hombres hubieran utilizado los gases. "En el lugar se presentó una activación de un gas lo que ocasionó una estampida de más de 300 personas en un establecimiento de la zona. Las víctimas murieron por asfixia y aprisionamiento pero aún hay que establecer de dónde proviene el gas", explicó el oficial.

((Escuche al comandante de la Policía de Bogotá hablando sobre el incidente en Blu Radio))

11:00 a.m. Secretario de Gobierno de Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo, no descarta uso de la fuerza policial.

"En cosas como esta la corte ha sido clara en que en el uso desproporcionado de la fuerza pública no se debe de hacer. Hay algunos testimonios que dicen que de pronto hubo exceso de, exceso para un caso como éste" dijo.

"Toda esta información la está recopilando en este momento la Fiscalía porque creo que esto amerita un minucioso y detallado análisis e investigación que nos permita a nosotros saber qué fue lo que sucedió porque este tipo de situaciones no pueden repetirse".

1:00 p.m. Alcalde Gustavo Ptero rechaza excesos durante operativo. "No puede ser que una intervención policial mate más gente que si no hubiera intervenido. La falla está en los métodos de intervención".

1: 30 p.m. Un equipo de peritos e investigadores del CTI de la Fiscalía continúa su labor en la escena de los hechos, para establecer lo sucedido.

3:30 p.m. Policía apartó del servicio a dos uniformados que atendieron el procedimiento policial, con el fin de garantizar el desarrollo de las investigaciones.

5:00 p.m. Director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, y comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Luis Martínez, se reúnen en la institución para analizar situación.

6:00 p.m. Comunicado de la Policía Nacional sobre la tragedia:

"La Policía Nacional expresa sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas de los trágicos hechos acaecidos la noche anterior en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

La institución reitera la plena disposición para cooperar y apoyar el desarrollo de la investigación de la Fiscalía General de la Nación y el CTI, que permitan determinar las circunstancias y responsabilidades individuales frente a los lamentables hechos.

De igual forma, la Policía Nacional ha tomado la decisión de apartar del servicio a dos uniformados, quienes atendieron el procedimiento, con el fin de garantizar el desarrollo de las investigaciones.

Finalmente, la Policía en coordinación con las autoridades administrativas locales desplegará una serie de actividades para verificar el estado de algunos establecimientos que de manera subrepticia vienen funcionando por fuera de los parámetros legales".