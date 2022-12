Investigan a Luis Yáñez por supuesta agresión contra su expareja en Bucaramanga

Ana María Rodríguez, exesposa de Luis Yánez, denunció que en reiteradas ocasiones ha recibido agresiones físicas y amenazas de muerte por parte del exdelantero de Santa Fe, entre otros equipos.

Según Rodríguez, expatinadora profesional, el domingo pasado, en Hacienda Santa Bárbara de Bucaramanga y en presencia de sus hijos de 9 y 4 años, el exfutbolista le dio un cabezazo en la parte derecha de su cara causándole hematomas. Además le pegó en el brazo y seno derecho y finalmente la hirió con una piedra en la cabeza.

Publicidad

“Dijo que eso no iba a quedar así, que yo lo conocía y, delante de mi hijo, me dijo que me iba a matar si me veía sola”.

Desde el 2007, la exdeportista ha interpuesto siete denuncias ante la Fiscalía contra Yánez por maltrato físico. En 2015 al futbolista le impusieron una caución, según dice Rodríguez, que violó el pasado domingo 15 de mayo.

Por su parte, Luis Yánez aseguró que todo se trata de una campaña de desprestigio y que tiene testigos y un video que corroboran que los hechos no ocurrieron como su expareja lo dice.