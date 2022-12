Investigan desaparición de aspirante a Concejo de El Cerrito en Valle del Cauca

De acuerdo a información entregada por la familia de Javier Serrano Copete y las autoridades, el hombre habría salido el pasado sábado a una reunión en el marco de su campaña al Concejo de El Cerrito y desde ese día no se tiene información de su paradero.

"Desde las 3:30 p.m. el celular de él estaba apagado y solamente se prendió a eso de las 6:20 p.m. para enviar un mensaje por WhatsApp y se volvió a apagar, no más", dijo una familiar del aspirante.

El día de su desaparición Serrano, de 35 años, vestía una camisa blanca, jean y zapatos de color café. Sus allegados aseguran que no había reportado amenazas.

"Él pide prestado el vehículo de un amigo y sale hacer unas actividades en el marco de su participación política. El vehículo apareció en un parqueadero de la ciudad de Cali y, el lunes, la familia instauró la denuncia", dijo el coronel Javier Martín, comandante encargado de la Policía Valle.

El oficial señaló que se desconocen las causas de la desaparición, pues hasta el momento no se han recibido llamadas con alguna exigencia donde se indique que se trata de un rapto. Asimismo, sostuvo que, tanto el Gaula, como la Sijín, se encuentran realizando las actividades de búsqueda que lleven al paradero del candidato.