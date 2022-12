Investigan explosión en apartamento del norte de Bogotá

Una pequeña detonación sacudió hoy el barrio de Chapinero, en el norte de Bogotá, cuando tres desconocidos activaron un petardo panfletario en una concurrida zona comercial y residencial en el norte de Bogotá, informaron a Efe fuentes policiales.

La explosión se produjo en un apartamento en arriendo de la calle 76, cuando tres individuos accedieron al inmueble con la excusa de alquilarlo, según explicó a Efe el coronel Aurelio Ordóñez Villamil.

Tras reducir a una persona de 70 años que les estaba mostrando el apartamento, instalaron el explosivo, que estalló sobre las 15.30 horas de la tarde y expandió un alto número de panfletos por los alrededores.

El estallido no ocasionó daños materiales, pero sí caos entre los transeúntes y residentes de la zona, donde funcionan distintos establecimientos comerciales.

Álvaro, un comerciante de 31 años, dijo a Efe que después de la explosión "comenzó a salir harto humo de la ventana" que tiene un gran balcón a la calle y cayeron panfletos en los que se leía la frase: "La paz es de los ricos, no de los pobres".

[[{"fid":"163558","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":20,"width":20,"class":"media-element file-default"}}]]

El escrito tenía pintada una bandera de Colombia y en el centro un escudo negro, explicó el testigo, que no pudo identificar a qué grupo pertenecían las imágenes.

Hasta el lugar se trasladaron equipos de bomberos, así como integrantes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), militares y expertos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

Bogotá