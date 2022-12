Investigan extraña muerte de bebé de tres meses en Bogotá

Las autoridades judiciales colombianas anunciaron que se investigará la muerte de un bebé que fue llevado al Hospital La Samaritana con signos de estrangulamiento y quien murió minutos después.

Según los médicos del centro asistencial, el sábado pasado una joven pareja llegó con su pequeño en brazos y aseguró que llevaba varios minutos sin respirar.

"El niño tenía aproximadamente 3 meses y se encuentra que el niño ha fallecido. No tiene signos vitales. Por lo tanto se informa a la Fiscalía y CTI para levantamiento", declaró el director científico del Hospital La Samaritana, Pedro Táutiva.

De acuerdo con los médicos, en el momento de iniciar la necropsia, los especialistas encontraron extrañas marcas en el cuerpo del pequeño.

"No podría decir si fueron traumáticas o no, eso lo dice solo la Fiscalía. Lo que se detecta en las personas que han fallecido con anterioridad o llevan cierto tiempo, es lo que llamamos livideces cadavéricas", declaró Táutiva.

La investigación fue asumida por la Fiscalía, que está a la espera del resultado del examen de Medicina Legal sobre la causa de la muerte del bebé.