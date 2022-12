Investigan masacre de cuatro hombres en Cali

Según testigos, varios hombres armados llegaron hasta el barrio El Vallado y realizaron múltiples disparos.

Una de las mujeres que se encontraba en la casa se salvó inexplicablemente de morir.

"Me salvé porque Dios es muy lindo, porque yo salí del baño y escuché que los manes estaban disparando. No me mataron porque no quisieron matarme", relató la testigo del crimen.

Cerca del lugar de los hechos otro hombre fue asesinado. Las autoridades aún no han establecido si los dos crímenes fueron perpetrados por los mismos sujetos.

Familiares de las víctimas aseguran que los presuntos delincuentes estaban encapuchados.

José Manuel Estupiñán, habitante del sector, relató que "ellos pidieron plata y les dijeron que no tenían planta. Los arrinconaron y les dispararon".

La Policía Metropolitana de Cali logró capturar a 4 personas, una de ellas con un arma de fuego.

Según las autoridades, los hechos de violencia pueden corresponder a los continuos enfrentamientos entre bandas criminales del sector que se disputan el control por el microtráfico y la extorsión.