Investigan muerte de anciana y posterior desaparición de su nieta

Hay alarma en el municipio de Caldas por la extraña muerte de una abuela y la posterior desaparición de su nieta de 17 años.

En una casa del barrio Las Margaritas fue hallada sin vida una mujer de 66 años. Según la inspección de las autoridades, el cuerpo de la abuela fue encontrado colgando de una soga.

Rodrigo Sanchez, secretario de Gobierno de Caldas relató que “en el lugar de los hechos no habían signos de violencia, por consiguiente hay varias hipótesis: puede ser un suicidio o un hecho violento”.

Pero eso no es todo, Paula Natalia Álvarez, su nieta de 17 años, no aparece. Conocidos de la familia aseguran que es imposible que la abuela se haya suicidado y que Paula se haya desaparecido por voluntad propia.

Una conocida de la familia recalcó que “no, no se podía suicidar, era una persona que trabajaba haciendo manualidades, le ayudaba mucho a la hija, a la nieta, una persona que nunca se podía suicidar”.

Autoridades investigan si los hechos se relacionan con un fallido secuestro a otra menor de 14 años a tan solo unos metros de este lugar.

Un testigo de ese hecho dijo que “que se la iban a llevar en una camioneta” y así mismo otros vecinos aseguran que a la abuela al parecer la perseguía una vehículo de este tipo.

“Cuando la abuela venia para acá para la casa de la nieta, que siempre es rutinario, venía una camioneta detrás de ella y esperó que la abuela entrara para ellos entrarse”, afirmó una vecina.

Autoridades investigan la versión de los vecinos y la de la menor de edad que al parecer iba a ser secuestrada.

“Desplegamos un operativo bastante grande en el municipio y no pudimos encontrar vehículos con esas características, lo que me informó el comandante es que igualmente en Medellín y otros municipios aledaños estaba un vehículo haciendo lo mismo con las mismas características”, dijo el secretario de Gobierno.

Todo es un enigma en este caso. La Sijin e investigadores están en la casa de la familia a la espera de información para resolver el hecho.