Investigan muerte de joven durante procedimiento policial en Pradera, Valle

Los padres de Cristian Román, de 20 años, señalan que su hijo falleció horas después de haber sido herido en un operativo de cierre de establecimientos nocturnos, realizado por parte de la Policía. El hecho se registró en la madrugada del pasado domingo.

De acuerdo al reporte entregado por el coronel Fernando Murillo, comandante de la Policía Valle, se estaba adelantando el procedimiento cuando se presentó una riña durante la cual hubo un disparo por parte de una uniformada, este rebotó e impactó el vientre del joven.

Sin embargo, los familiares de la víctima señalan que tienen otra versión de testigos. "Mi hijo había salido a departir con unos compañeros por un grado, ahí el señor Sabalza, que es un patrullero que se encontraba de civil y a pesar de esto borracho, agredió a mi hijo pegándole dos cachetadas", expresó Anacelly Mosquera, madre del joven muerto.

La mujer asegura que el joven no le respondió al policía y quiso evadirlo para evitar mayores consecuencias. "En ese momento llegaron el patrullero Martínez y la patrullera Janeth Cifuentes, porque el hombre se encontraba con un pico botella para agredir a mi hijo. Él no quería discutir y levanta las manos para demostrar que no tenía nada, ella saca el arma. Dice que hizo disparo para asustar pero es mentira", manifiesta.

La velación del Cristian es llevada a cabo en su vivienda, ubicada en el barrio Berlín, en Pradera, sur del Valle del Cauca. Asimismo, entre la mañana y la tarde de este martes se realizarán algunas manifestaciones para rechazar el hecho.

Por su parte, la Policía indica que el caso está en manos de la justicia penal militar, la cual deberá establecer la responsabilidad de la uniformada.