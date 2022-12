Investigan muerte de mujer que se sometió a una cirugía estética en Cali

Autoridades investigan la muerte de Diana Janeth Morales, de 35 años. Según el esposo de la mujer, esta perdió la vida después practicarse una cirugía en un centro de estética que supuestamente no tiene las condiciones para realizar esta clase de tratamientos de belleza.

"Yo le dije a ella que eso era pura vanidad, yo la veía bien, le decía que no se hiciera eso. Ella me decía ‘yo quiero verme más lida para usted’. Yo le dije que no necesitaba eso, yo la quiero como está. Yo digo, la vanidad de las mujeres", expresó Alexander Morales, esposo de la paciente.

Publicidad

Morales denunció que después de la cirugía, su mujer presentó complicaciones que obligaron a trasladarla a un centro asistencial en donde le dijeron que llegó sin vida. "Cuando llegaron a la clínica Rey David les dijeron que llegó sin signos vitales", señaló el hombre.

Por su parte, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica (SCCP), advirtió que estos procedimientos estéticos deben realizarse en clínicas que cuenten con todas las medidas para atender cualquier dificultad derivada de esta clase de intervenciones.

"Para corregir esa urgencia inmediata, se requiere que hayan máquinas de anestesia, su anestesiólogo, del equipo de paro, el equipo de reanimación, tubos endotraquiales, el equipo de reanimación cardiopulmonar", sostuvo Daría Salazar, médico cirujano, miembro de la SCCP,

Expertos en el tema aconsejan atender todas las recomendaciones antes de someterse a intervenciones estéticas, ya que por mínimo que sea, puede costarle la vida al paciente.