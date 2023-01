Investigan presunta negligencia de Medimás tras muerte del periodista Mauricio Orjuela

El comunicador presentó una peritonitis que, al parecer, no fue detectada a tiempo porque la EPS no contaba con equipos especializados.

El deceso de Orjuela ocurrió en la madrugada de este sábado, después de vivir un viacrucis recorriendo dos hospitales por falta de convenios médicos con Medimás.

Era reconocido por su trabajo en Radio Nacional de Colombia y actualmente estaba vinculado con el Ministerio de Agricultura.

Su drama comenzó el pasado 10 de julio cuando presentó un cuadro de apendicitis y fue llevado al Hospital de Engativá. Después de tratarlo con calmantes, fue intervenido quirúrgicamente al tercer día.

Luego de la cirugía, Orjuela, según sus familiares, continuó con dolores de estómago y por esa razón fue llevado a la Clínica Shaio el pasado 6 de agosto. Una vez allí, le informaron a la familia que este centro médico no tenía convenio con Medimás. En ese momento, fue remitido a la Clínica de la 100 y pese a que siguió enfermo fue enviado a su casa.

El pasado 13 de agosto regresó de nuevo, pero esta vez sin signos vitales y fue allí cuando descubrieron que tenía peritonitis. Debido a que en la última intervención sufrió un infarto y fallas en los pulmones su salud empezó a deteriorarse y este sábado 18 de agosto, en horas de la madrugada, se apagó la luz del periodista.

“Todo fue culpa de Medimás desde un principio, si a él lo hubieran operado rápido, cuando llegó con el dolor del apéndice, no hubiera pasado nada. Pero como se demoraron tanto tiempo en decirle que, efectivamente, era el apéndice pues le dio peritonitis”, afirmó Katerine, novia de Mauricio, en entrevista con Blu Radio.

Las exequias del periodista se levaron a cabo en Bogotá este 18 de agosto a la 1:00 p.m. en la funeraria Los Olivos, ubicada en la Calle 42 # 14-20. Su cuerpo fue trasladado a Villavicencio de donde era oriundo.

Ante el hecho, la Superintendencia de Salud anunció que tomará “las acciones de inspección correspondientes para esclarecer las causas y eventuales responsabilidades en el fallecimiento del periodista Mauricio Orjuela”.



De igual forma, el procurador general, Fernando Carrillo, se pronunció frente a la noticia y aseguró que “no puede quedar impune. Iniciamos en la @PGN_COL (Procuraduría General de la Nación) una investigación inmediata. Reclamamos desde ya las explicaciones por parte de la EPS por presunta negligencia. Solidaridad con sus familiares, colegas y amigos”.



La Defensoría del Pueblo, por su parte, se pronunció y señaló que “una muerte como la del periodista Mauricio Orjuela no puede volver a ocurrir en Colombia. Esperamos celeridad en la investigación. Solidaridad con sus familiares, amigos y colegas”.



Entretanto, Medimás afirma, en un comunicado que emirió, que "siempre acompañó todo el proceso asistencial generando las autorizaciones solicitadas por las IPS, garantizando el traslado del paciente y la prestación de los servicios de salud requeridos según el concepto de los médico tratantes”.