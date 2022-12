Investigan si bebé murió por negligencia médica o por bloqueos de paro cafetero

Con un desfile vehicular fue despedida la menor de cinco meses que falleció, según sus padres, porque no fue trasladada por una ambulancia en medio de un bloqueo del paro cafetero.

"Los del paro no han tenido nada que ver con la catástrofe de mi hija. La culpa la tuvo fue una ambulancia que no quiso traer a mi esposa. Lo único que le dijo fue que no era problema de él", reveló el padre de la niña.

Según la Secretaría de Salud, el caso se está investigando ya que no aparece ninguna referencia de remisión del Caquetá.

El hecho ha generado la solidaridad de la comunidad. La familia recibió donaciones de ropa y dinero por parte de habitantes de la capital del Huila.

Las autoridades investigan el número y la placa de la ambulancia que se vio implicada en el hecho.