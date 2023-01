Investigan si la UNP está asignando a personas amenazadas carros sin el blindaje requerido

Cuatro camionetas fueron incautadas por la Fiscalía y serán sometidas a un peritaje especializado.

Yesid Barragán, presidente del sindicato de la Unidad Nacional de Protección, asegura que no sería la primera vez que esto ocurre. “Están cobrando por vehículos que aparentemente son blindados cuando en realidad no lo son”, indicó.

Por ejemplo, una camioneta con blindaje total puede tener un costo de arriendo entre los 12 y 17 millones. En cambio, una con blindaje parcial puede ser arrendada por un costo entre los 7 y 8 millones.

“Nos preocupa que haya favorecimiento a terceros y cancelando con recursos del Estado por servicios que no se están prestando”, agregó Barragán.

El año pasado se conoció el caso de una líder social que denunció que la camioneta asignada solo contaba con blindaje en los vidrios, más no en las puertas, como estaba en el contrato.