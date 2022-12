Investigarán filtración de coordenadas para movilización de guerrilleros

En diálogo con Blu Radio, Juan Carlos Pinzón aseguró que "no está bien que miembros de las Fuerza Armadas filtren información de seguridad nacional y por eso le pedí al general Alejandro Navas que haga una investigación".

Además advirtió que "no son muchas personas las que manejan esta información confidencial".

"Para nadie es un secreto que en desarrollo del proceso de paz han salido guerrilleros del país con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja y según una autorización presidencial", afirmó el ministro, aunque fue enfático en decir que "de ninguna manera ha habido despejes".

Pero explicó que se han producido suspensiones, de no más de 36 horas, en ciertas áreas para facilitar esas operaciones de la Cruz Roja Internacional.

