Invierno ha cobrado cinco vidas en Colombia en menos de 24 horas

Según reporte del Ideam, durante la tarde de este viernes el panorama del clima en el país va a ser muy similar al de los últimos días que ha generado varias emergencias. En la zona norte del país se espera predominio del tiempo seco en amplios sectores de la región Caribe y algunas zonas de la Orinoquía

Mientras que hacia la región Pacífica se esperan lluvias y descargas eléctricas, especialmente hacia el centro y sur de esta región. Hacia la región Andina, el Ideam ha pronosticado lluvias importantes, especialmente en la zona montañosa del Valle, Cauca, Nariño y Huila.

El sur del país tendrá también bastante nubosidad durante la tarde y precipitaciones moderadas a fuertes.

Palmira, Valle del Cauca

Escombros fue lo único que quedó de la vivienda en la que se encontraban al menos 10 personas que se disponían a iniciar labores agrícolas este jueves.

Varios grupos de socorristas encabezados por el de búsqueda y rescate del Quindío, llegaron en las primeras horas de la mañana.

Se realiza la "búsqueda de personas atrapadas bajo estructuras colapsadas”, de acuerdo con John Martínez, socorrista de la Cruz Roja del Valle.

Tras varios minutos los caninos revelaron las primeras pistas. “Los perros han indicado esa situación, tenemos aproximadamente tres puntos, vamos a empezar a descartar, de aquí en adelante vamos a hacer trabajos manuales para hacer el rescate de las personas que pueden estar allí”, informó Guillermo Arango, coordinador de Gestión del Riesgo de Palmira.

Solo hasta hoy, familiares de los dos fallecidos pudieron llegar al sitio. Orfilia Huertas es cuñada de Juan David Vélez Toro de 27 años y dijo, entre lágrimas dijo que “dizque vino a ayudarle a la señora a sacar una nevera porque él trabajaba más allá y él se vino y ahí lo cogió el derrumbe y lo mató”. Dijo también que su cuñado dejó dos hijos.

Rubén Darío Jiménez, el hombre que grabó el desgarrador video entregado a Noticias Caracol, explicó cómo salvó a su papá: “yo no hice si no salir atrás de él a cogerlo pero y si no podía cómo hacía, yo me eché a rodar a salvarlo a él que era el único que quedaba vivo”.

Dijo que su padre se encuentra en cuidados intensivos con fracturas en diferentes partes del cuerpo.

La zona ha sido acordonada varios metros a la redonda para evitar que la gente se acerque al lugar porque hay riesgo de que se caiga otro fragmento de la montaña. La oficina de Gestión del Riesgo en el Valle ha dicho que ya hay siete municipios con afectación por el invierno en el departamento.

Bucaramanga, Santander

Socorristas hallaron el cuerpo de una de las tres personas desaparecidas tras un derrumbe en el occidente de la ciudad. La víctima es una niña de 5 años y fue encontrada debajo de los escombros a solo dos metros del cuerpo de su hermano. Los padres de los dos menores se encuentran desaparecidos.

El director nacional de la Oficina de Gestión de Riesgo Carlos Iván Márquez hizo presencia en la zona e informó que “vamos a hacer una evaluación para ver cuántas familias están en zona de alto riesgo y serán evacuadas, se les garantizará asistencia alimentaria y arriendo por los próximos meses”.

Por ahora, 6 de las 106 familias que se encuentran en riesgo están viviendo en dos salones comunales de la región. Las autoridades recomendaron a las personas que viven las laderas de la ciudad, evacuar sus hogares por seguridad.

Cauca

Más de doscientas familias resultaron damnificadas por una avalancha que afectó al municipio de Timbío, Cauca. Organismos de socorro prestan ayuda a los afectados.

Unidades de Bomberos de Popayán, la Cruz Roja, el acueducto y la Policía ayudan a los habitantes del municipio a evacuar toneladas de lodo y tierra que quedaron dentro de sus casas después del desbordamiento del río Timbío.

Fernando Calvache, funcionario de la administración municipal indicó que “necesitamos frazadas, colchones y estamos pensando en una posible reubicación de todo el personal afectado”.

Esta es la segunda inundación que se registra en menos de quince días.

Atlántico

Los bomberos han luchado durante tres días para apagar un incendio forestal que arrasó con 300 hectáreas de bosque y cultivos en el sur del departamento.

Las autoridades dicen que donde se registró la emergencia es una zona de difícil acceso y que los carros de bomberos no podían llegar hasta el incendio; por eso, fue necesaria la intervención de un helicóptero del comando aéreo de combate número tres de Malambo, Atlántico.

Se descargaron más de 6.000 galones de agua para poder sofocar las llamas. Sin embargo, ya habían sido arrasadas más de 300 hectáreas de reserva natural.

Más de 150 familias del municipio de Manatí resultaron afectadas por el incendio. Hay alerta en toda la costa atlántica debido a sequía que se presenta desde el pasado mes de noviembre.

Antioquia

En Necoclí también se registró un incendio forestal de grandes proporciones. Hasta el momento las llamas han consumido otras 300 hectáreas de vegetación. Cerca de 70 hombres enviados desde 6 municipios del Urabá trabajan en la extinción del fuego y piden ayuda nacional.

Las autoridades ambientales hicieron un llamado urgente: “el incendio ha alcanzado grandes proporciones por lo cual nosotros hacemos un llamado a todas las fuerzas vivas del estado colombianos que están relacionadas con la atención de desastres para que nos apoyen porque esto realmente desbordó nuestra capacidad”.

En el sector queda la Ciénaga de la Marimonda y la Ensenada de Rionegro que son dos humedales.

La seccional de atención de emergencias informó que llegar al sitio es muy difícil: “la idea es que se tiene que trabajar la extinción del incendio por el aire, no hay otra forma. Eso es una esponja, hay demasiada agua, demasiada naturaleza, la gente camina y se hunde un metro, metro y medio, no hay forma de entrar equipos o personal”, según Pablo Puerta.

En esta zona está el 10% de la fauna de mamíferos que hay en Colombia y el 12% de avifauna. “Unos animales que están en estado crítico: la nutria, se identifica la presencia del águila arpía, de la danta, el venado de cola blanca, el mico o la marimonda, son especies que objeto de conservación”, explicaron las autoridades ambientales.

El sitio donde se encuentra el incendio es considerado un santuario de fauna y flora.

Medellín

El cierre de 6 estaciones del metro ocasionado por el desbordamiento del río Medellín, generó retrasos y congestiones en el sistema de transporte.