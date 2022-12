Invima emite alerta sanitaria por Zero Xtreme

El siguiente es el comunicado del Invima:

“En análisis de las muestras del producto “Zero Xtreme” tomadas en acciones de Inspección, Vigilancia y Control, el laboratorio del INVIMA encontró resultados positivos para “Sibutramina” como contenido no declarado dentro del producto.

El Invima desde el año 2010 decidió retirar del mercado todos los productos que contengan el principio activo “Sibutramina” por los efectos nocivos para la salud.

El 27 de agosto de 2015, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos informó a la comunidad en general sobre la comercialización del producto denominado “Zero Xtreme”, el cual cuenta con registro sanitario SD2014-0003308. Sin embargo, en actividades de inspección, vigilancia y control realizadas el 28 de julio de 2015 el titular del registro manifestó que “el producto nunca ha sido comercializado en el país y que el producto que se comercializa en el mercado colombiano es falsificado.”

Con el fin de salvaguardar la salud pública y de prevenir de forma inmediata el riesgo descrito, el Invima profirió la resolución 2015036506 del 15 de septiembre de 2015 mediante la cual se adoptaron unas medidas sanitarias de forma preventiva, ordenando entre otras acciones:

La suspensión temporal en el territorio nacional de la comercialización, el empleo y uso de los productos distinguidos con las marcas comerciales: Zero Xtreme, Bodyxtreme y Xtreme zx.

El decomiso de los productos que se encuentran en el mercado nacional con las marcas comerciales Zero Xtreme, Bodyxtreme y Xtreme zx.

Medidas para la comunidad en general

1. El Invima recomienda a los consumidores tener cuidado al comprar medicamentos o suplementos dietarios en sitios de Internet ya que estos productos pueden contener ingredientes no declarados y potencialmente nocivos.

2. Si está consumiendo este producto:

Suspenda de inmediato su uso, consulte con su médico y denuncie ante el Invima.

Secretarías de Salud departamentales, distritales y municipales

1. Realizar las actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos de su competencia, donde potencialmente puedan comercializar el producto “Zero Xtreme” y aplicar las medidas sanitarias preventivas ordenadas en la Resolución 2015036506 del 15 de septiembre de 2015.

2. Informar inmediatamente al Invima en caso de hallar el producto “Zero Xtreme”.

A los establecimientos titulares, distribuidores y comercializadores

Abstenerse de distribuir y comercializar el producto “Zero Xtreme” so pena de ser sujeto de la aplicación de medidas sanitarias y procesos sancionatorios.

El instituto hace un llamado a la comunidad en general a informar si se tiene conocimiento de lugares donde se fabrique, distribuya o comercialice el producto “Zero Xtreme” y notificar de manera inmediata al INVIMA o a los entes de salud relacionados en el presente comunicado.

Para mayor información comuníquese con el Invima a la línea 2948700 ext: 3921, 3847, 3916, o al correo electrónico invimafv@invima.gov.com y consulte las alertas de seguridad relacionadas con este producto en los siguientes enlaces:

https://www.minsalud.gov.co/comunicadosPrensa/Documents/Alerta%20Invima%20-%20Sibutramina.pdf

https://www.invima.gov.co/images/pdf/informate/FORMATO%20DE%20ALERTA%20SANITARIA%20EXTRME%2028.08.2015.pdf

http://www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou/Consumers/BuyingUsingMedicineSafely/MedicationHealthFraud/ucm453657.htm