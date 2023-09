Involucran a otro hermano de Yhonier Leal en muerte de Mauricio y su mamá: "Valía la pena matarlos"

Este jueves 21 de septiembre se cumplió otra diligencia en medio del proceso penal contra Yhonier Leal, acusado del homicidio de su mamá y de su hermano, Marley Hernández y Mauricio Leal , reconocido estilista de personajes famosos en Colombia, hechos ocurridos en noviembre de 2021. Aunque Yhonier es el principal sospechoso, se abrió la posibilidad de que otra persona estuviera involucrada.



La defensa de Yhonier Leal llamó al banquillo a Francisca Teresa Muñoz González, amiga de Marleny Hernández y de Mauricio Leal, a quienes conocía desde hacía más de 20 años.

“Él (Mauricio) me hablaba mucho de las cosas de su salón. La última vez que hablé con él me dijo que iba a suspender a su conductor, después me contó que Marleny lo había recibido por pesar”, sostuvo la mujer.

Sin embargo, según este testimonio, días después la señora Marleny Hernández también pensaba remover al conductor de su cargo porque se le aparecía repentinamente en el conjunto “por una entrada secreta, ella me lo comentó a mí”.

Entre las declaraciones que hizo Teresa Muñoz, llamó la atención lo dicho sobre Carlos Andrés García, hijo y hermano de las víctimas, quien se encuentra preso en una cárcel del Valle. “Me pidió el favor de que hablara con Marleny para que lo ayudara a salir, yo hablé con ella y la respuesta que me dio fue ‘no, déjame hablo con Mauro’. A los días hablé con ella otra vez y me dijo ‘no lo voy a ayudar y Mauro tampoco quiere’. Me dijo ‘a él se le está ayudando, inclusive Yhonier va y le pone los dineros que le mandaba’”, señaló Teresa.

Agregó que “Andrés estaba enfurecido con Marleny porque no le quería ayudar y Mauro tampoco. Le dije (a Marleny) que hay un abogado que cobra como 100 millones y me dijo ‘no, si él lo hizo que pague’”.

“Antes de morir ellos, hablé tres o cuatro meses antes con ella (Marleny) y estaba muy preocupada. Ella me dijo que Andrés la llamaba y que la estaba sobornando: ‘o me das plata o te secuestro a Mauro’. Le dijo así, ‘me ayudas o te secuestro a tu niño’. Eso fue lo que ella me dijo, que le tenía odio a Mauro. Después Carlos me llamó y me dijo que valía la pena matarlos”, fue la declaración de esta señora, citada por la defensa de Yhonier Leal.

La señora Teresa incluyó que “apenas murió Mauro, a raíz de eso, de las palabras de él (Carlos Andrés), me aterré y dije ‘carajo, ¿sería él el que lo hizo?”.

En su comparecencia, también contó que se fue a un medio de comunicación y aprobó relatar esto mismo, pero ese mismo día fue víctima de intimidaciones: “Cuando salí de allí y llegué a mi casa casi nos matan a mi hijo y a mí, por eso no había venido aquí (ante la justicia); si no, hubiera estado aquí desde el comienzo. Por eso pido, honorable juez, que a mí se me proteja, porque a mí me intentaron matar al frente de mi casa, a mi hijo y a mí”.

Sobre este episodio relató que “eran como las 10 y media de la noche cuando salimos del medio. Había una muchacha en frente y un señor, caminamos hacia allá, luego nos devolvimos, no pasaba el taxi y luego pasó el taxi. El taxi nos dejó al frente de la casa, mi hijo dijo que fuéramos a comer donde tienen abierto 24 horas. Cuando nos fuimos hacia allá nos tocó devolvernos. Mi hijo vio a un hombre que iba con un coso puesto en la cara, y con otro nos querían meter a un carro. Nos advirtieron muy claramente que si yo venía aquí (al juzgado) me iban a matar. Entonces yo vine, pero sé que puedo salir de aquí y de pronto me pueden esperar para matarme. Vine aquí porque ya no tengo nada que perder, porque estoy muy enferma. Me acaban de decir que tengo muchas enfermedades, que de pronto voy a morir en cualquier momento”.

Afirmó que no acudió a las autoridades “porque fue lo primero que me advirtieron, que si yo iba a denunciar me iban a matar”.