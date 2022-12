Isla de Tierra Bomba, tan cerca de la riqueza y tan lejos de servicios mínimos para sus habitantes

La clase política cartagenera tiene una deuda histórica con esta zona, que no cuenta con agua potable y en donde el mar se está llevando decenas de casas.

Al frente de la imponente Cartagena, está la isla de Tierra Bomba, que pareciera más bien la tierra del olvido. Sus habitantes se quejan porque las autoridades locales no han sido capaces de construir una adecuada defensa costera, lo que ha provocado que el mar se lleve decenas de casas.

Las últimas cuatro se las tragó el fuerte oleaje hace pocos días.

"Él se nos ha comido alrededor de 300 metros en los últimos cuatro años", dice Gilberto Córdoba, habitante de Tierra Bomba.

Tierra Bomba hoy no tiene agua potable para sus 3.000 habitantes que aseguran que comprando timbos con el líquido se les pueden ir unos 240 mil pesos mensuales. Dicen que viven como pobres pero pagan como ricos.

"Preguntemos si el servicio de agua potable, estando a menos de cinco minutos de Bocagrande y del Laguito lo tenemos. Cuánto paga una persona aquí mensualmente consumiendo agua y un agua que no tiene tratamiento especial", dice Wilman Herrera, habitante de la zona.

Rafael Vergara es periodista y líder de opinión en Cartagena, asegura que la clase política de bolívar tiene una deuda histórica con isla bomba a la que excluyó hace años.

"Si no tienes un elemento tan esencial como es el agua, eso te da la muestra de lo que sigue, por qué las casas se las se las está llevando el mar, bueno porque la obras que han debido hacerse de defensa, pese a que los recursos están allí, no se han realizado por ineficiencia, porque pareciera que la gente no fuera importante", dice.

En las pasadas elecciones en Tierra Bomba hubo un boicot contra los políticos, previo a las que vienen, en esta isla sienten que los candidatos los han usado.

"Una persona que vive en estas condiciones, donde no hay centro de salud, no hay servicio de agua potable, el servicio energético es malo, donde la protección costera ha acabado con todas las viviendas del borde costero, ¿va a tener ganas de votar? ¡Noooo!", dicen sus habitantes.

En Tierra Bomba, dicen que no quieren seguir viviendo tan cerca, pero a la vez tan lejos, de la inversión y la riqueza que hay en Cartagena.

