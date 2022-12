IVA no aumentará en 2016, asegura el presidente Santos

El presidente Juan Manuel Santos dio fin al revuelo que ocasionó el documento de recomendaciones de la comisión de expertos que se filtró y que sugería que el IVA debía aumentar entre un 16 % a 19 %.

El jefe de Estado descartó que vaya a suceder este año y pidió a los colombianos “no dejarse engañar”.

No se dejen engañar cuando les digan que un producto está más caro por el IVA. ¡El IVA NO ha aumentado! — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) January 22, 2016

“Quiero resaltar un fenómeno para hacer una aclaración, hay una sensación, mucha gente cree que aquí se aumentó el IVA, que el IVA ya está en el 19 %, eso no es cierto, el IVA no se ha aumentado y no se va a aumentar este año, tengan la absoluta seguridad”, manifestó.

Las declaraciones del presidente Santos coinciden con el anuncio que hizo el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien descartó que el Gobierno presente la reforma tributaria esta legislatura.