Iván Cepeda denunciará penalmente al general (r) Jaime Ruiz

"Cuando yo voy a hablar de un líder, hablo de un líder, uno muy importante, un líder político que lamentablemente asesinaron, y no fueron las Fuerzas Militares, no fue el Ejército Nacional, fue un grupo de paramilitares con uno o dos miembros de la institución (...) Este respetable, porque fue muy respetable, y me refiero a Manuel Cepeda", señaló Ruiz en diálogo con Blu Radio.

"Le voy a entablar una denuncia penal", respondió de inmediato Cepeda, quien afirmó que el militar retirado "no respeta a las víctimas de este país". < >

"Hágalo con prontitud", le contestó Ruiz, quien le pidió al representante que no lo siguiera "amenazando, actúe, como un varón". "Estoy temblando de miedo", continuó en tono sarcástico.

Según el general retirado, sobre lo que dijo del padre de Cepeda, "estoy en capacidad de argumentarlo y sostenerlo" y manifestó que no le haría "el jueguito a este señor que lo que busca es protagonismo" con "un colectivo de abogados" que, afirmó, "utiliza falsas víctimas como en el caso de Mapiripán".

Añadió que el político lo que busca es "desviar la verdadera intención del debate" que se adelantó este jueves, "el tema de fondo es el fuero penal militar". "Si no tenemos fuero no tenemos quién defienda al país en el futuro".

