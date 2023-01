Iván Duque afirma que disidentes de las FARC contratan a personas para actos vandálicos

Desde Popayán , ciudad en la que se adelantó un consejo de seguridad, el presidente Iván Duque señaló que las disidencias de las FARC estarían contratando personas para que cometan actos vandálicos durante las protestas.

Además, anunció un aumento del 25% en el pie de fuerza militar. Esos uniformados tienen órdenes de asistir a la Policía Nacional.

"En los últimos días hemos visto acciones graves de vandalismo, pillaje y terrorismo urbano de baja intensidad. Hemos visto agresiones a la infraestructura pública, hemos visto el robo de armamento de una unidad de reacción de la Fiscalía General de la Nación”, indicó el mandatario.

El jefe de Estado también advirtió que los organismos de inteligencia y autoridades locales dan cuenta de que detrás del vandalismo están dos estructuras de las disidencias de las FARC.

"Se ha hablado de los movimientos de dineros de esas organizaciones para que se mantengan activos actos de vandalismo, con pagos que pueden oscilar entre los 70.000 y los 100.000 pesos diarios”, afirmó.

Asimismo, designó un equipo de la Unidad de Información y Análisis Financiero para hacerle trazabilidad a esos dineros, que serían entregados por las estructuras Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, que delinquen en el occidente del país.

Para Camilo González, director de Indepaz, ese no es el modus operandi de los grupos al margen de la ley.

"A estos grupos les interesa que fluyan los negocios, les interesa mantener su orden violento, sus arreglos, incluso con agentes del Estado, y no están del lado de la protesta, hacen negocios, ellos no están en paro, y tampoco les interesa ir a bloquear la Panamericana, no es su lógica", aseveró.

González indica que tiene inconsistencias con las zonas de injerencia: “Tienen operaciones en Micay, Argelia y el Tambo hacia el Pacífico, pero por allá no ha habido bloqueos ni actos de violencia disfrazados de protesta”.