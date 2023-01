Iván Duque anuncia que no reversará decisión de reconocer a Palestina como Estado

El mandatario señaló que esta medida del gobierno Santos es “irreversible”. También informó nombramientos en la ONU, la UNP y en Coldeportes.

En las Naciones Unidas estará Guillermo Fernández de Soto, la Unidad Nacional de Protección será responsabilidad de Pablo Elías González y en Coldeportes nombró a Ernesto Lucena.

El reconocimiento de Palestina como Estado libre y soberano por parte de Colombia "es irreversible", afirmó este lunes el presidente Iván Duque, quien mantuvo la sorpresiva decisión tomada por su antecesor poco antes de dejar el cargo el 7 de agosto.

El nuevo mandatario pareció dejar sin piso el anuncio que había hecho su canciller Carlos Holmes Trujillo de "revisar cuidadosamente" la decisión frente a Palestina, que desató el reproche de Israel, un tradicional aliado de Colombia.

"Esas decisiones son irreversibles", sostuvo Duque en una entrevista a Caracol Radio.

Colombia reconoció a Palestina como un estado libre y soberano El presidente agregó que en adelante se enfocará en apoyar la paz en el Medio Oriente y la "solución de dos Estados".

"Sigo creyendo que lo que no podemos los países de la comunidad internacional es ser parte del problema, sino parte de la solución y la solución tiene que ser contribuir primero a que se forje una paz estable y duradera (...) y por otro lado, a que pueda salir adelante la solución de los dos Estados", remarcó.

Antes de terminar su mandato, Juan Manuel Santos decidió reconocer a Palestina como Estado libre, independiente y soberano, en un histórico giro en el tratamiento diplomático que le venía dando Colombia al tema.

Hasta ese momento, Colombia era uno de los últimos países de la región - junto a Panamá y México - que no aceptaban a Palestina como Estado.

La decisión del gobierno Santos fue calificada como "bofetada a un aliado fiel" por parte de la embajada de Israel, mientras que la misión palestina afirmó que aportaría "significativamente para generar las condiciones necesarias en la búsqueda de la paz en el Medio Oriente".

En 2012 los territorios palestinos pasaron a ser reconocidos por la ONU como "Estado observador no miembro", pero Colombia -donde viven unos 100.00 palestinos según su misión diplomática- se abstuvo de votar.