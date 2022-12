Iván Duque dice que estuvo en reunión en Brasil pero pide responder a Zuluaga

El senador Iván Duque, uno de los precandidatos presidenciales por el uribismo, reconoció en las últimas horas que participó en la reunión en Brasil en la que se habrían dado los primeros contactos para el pago de millonarios recursos de Odebrecht al publicista ‘Duda’ Mendonça, a cambio de asesoría a la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga.

Eso sí, dejó en claro que nunca se habló de plata.

“Yo desconozco por qué el doctor Zuluaga no me mencionó cuando habló de la visita, en esa visita yo fui invitado por él y por su hijo. Ellos cubrieron mi viaje. Fue una reunión donde ellos conocieron a un publicista, quien les hizo una presentación. Terminó la reunión y nosotros regresamos al día siguiente; en esa reunión no se habló de dinero o de oferta económica”, dijo.

Duque también afirmó que viajó porque estaba encargado de elaborar el plan de gobierno de la campaña, pero quiso dejar muy claro que es Zuluaga quién debe responder por lo relacionado con la financiación.

“El doctor Zuluaga debe responder por esos temas financieros administrativos y contractuales como él lo planteó en la rueda de prensa y yo solo quiero dejar claro que no tenía ninguna responsabilidad administrativa en esa campaña. Los aspectos contractuales del señor ‘Duda’ le corresponden al doctor Zuluaga y a su equipo administrativo”.

Luis Carlos Restrepo pide ética a Zuluaga

El otro hecho que sacudió al Centro Democrático fue esta carta, enviada desde la clandestinidad por el prófugo excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo en la que, de manera inusual y sorpresiva, se va con todo contra Iván Zuluaga por este escándalo.

Dice la misiva que no es ético que un aspirante a la presidencia busque financiación de una empresa como Odebrecht que tenía intereses en el país.

Como si fuera poco, el expresidente Uribe pidió al comité de ética del Centro Democrático investigar si hubo irregularidades en la financiación del candidato durante la campaña presidencial del 2014.

Casi simultáneamente, dos senadores uribistas “pura sangre" acabaron de rematar al aún precandidato Óscar Iván Zuluaga.

Según Ernesto Macías, “él seguirá siendo candidato, sin embargo el decidirá si se aparta por un tiempo mientras todo esto se aclara”.

Por su parte, José Obdulio Gaviria afirmó que “si el doctor Óscar Iván es candidato viable ahí estará si de acuerdo con las determinaciones que haga el tribunal de ética”.

Parece que las aguas no se calmarán por ahora en el uribismo y falta esperar lo que digan las autoridades sobre éste escándalo.