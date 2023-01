¿Iván Duque o Germán Vargas? Partido Conservador analiza a quién apoyará en presidenciales

Los azules obtuvieron cerca de dos millones de votos en las elecciones legislativas. David Barguil hace un llamado para que la decisión sea unánime.

“Hay que pensar en Colombia, en que además mi partido no siga dividiéndose, que mi partido no siga cada quien por su lado. Eso no es serio en la democracia”, señaló Barguil.

La balanza parece inclinarse en favor del candidato uribista Iván Duque, que ahora tiene como fórmula a Marta Lucía Ramírez, de las toldas conservadoras, y que cuenta con el apoyo de Alejandro Ordóñez.

Lo mismo piensa el director de los conservadores. “Vamos a ver en el escenario político cómo se dan las decisiones, pero claro que uno debe escuchar el clamor de la gente”, dijo Hernán Andrade.

Uribistas como Luis Alfredo Ramos, de origen conservador, y Fabio Valencia ya han hecho contactos con el partido para obtener el respaldo de las toldas azules.

