Iván Duque pide no politizar actos terroristas: “Eso no le sirve a Colombia”

El presidente Iván Duque, en su correría por el departamento de La Guajira, se pronunció frente al intento de atentado en Bogotá en un restaurante perteneciente a un excombatiente de las FARC, el senador Julián Gallo del Partido Comunes. El mandatario manifestó que estos hechos no se deben utilizar para hacer política.

“Rechazar el hecho, enfrentar al terrorismo, pero también mandarles el mensaje: sin politiquería, sin atacar la fuerza pública y sin tratar de generar un lenguaje pugnaz con un espíritu electorero porque eso no le sirve a Colombia”, dijo el mandatario.

Publicidad

Asimismo, el presidente hizo referencia a la solicitud de Rusia y también a la petición del obispo de San Cristóbal, Venezuela, para que se vuelvan a establecer las relaciones entre Colombia y el vecino país.

“Entonces lo que ellos proponen es que hay que aliarse con el que protege al terrorismo para que el terrorismo no actúe. Hay que aliarse con el que les permite estar en su territorio, les permite narcotraficar, les permite planear atentados, ¿para qué?, para que no intimiden al pueblo colombiano? o sea, ¿esto es un chantaje? pues si esto es un chantaje la respuesta es no vamos a caer en el chantaje”, agregó Duque.