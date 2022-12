Iván Duque propuso en San Andresito seis días al año sin IVA

El candidato al Centro Democrático se reunió con comerciantes de la zona y agregó que algunos productos suntuarios no gozarían de este beneficio.

German Vargas Lleras llegó al Tolima para hablar de infraestructura y vivienda. Desde allí se refirió a los supuestos bienes de las FARC que no han sido declarados.

“La reincidencia da lugar a perdida de los beneficios y por reincidencia es seguir en el testaferrato y en el lavado”, señaló.

La también candidata Marta Lucía Ramírez expresó su preocupación por este tema de la FARC en diferentes reuniones en Cali.

“En esa negociación no hubo un compromiso de exigirles la totalidad de sus bienes, eso quiere decir que la democracia colombiana está en peligro”, indicó.

En su visita a Neiva, el candidato Sergio Fajardo estuvo acompañado de Antanas Mockus y líderes de la Coalición Colombia habló de su propuesta pensional.

“Nosotros tenemos que ser capaz para que eso ocurra que todas las personas tengan por lo menos un salario mínimo de pensión”, expresó.

El parque Bolívar en Santa Marta fue el escenario del multitudinario encuentro de Gustavo Petro con sus seguidores. En esta misma ciudad el también candidato de izquierda Carlos Caicedo congregó a cientos de personas en la Avenida del Río.

Alejandro Ordoñez recorrió las calles de Barranquilla y Cartagena para presentar sus propuestas en materia de impuestos y empleo.

Juan Carlos Pinzón estuvo también en Barranquilla dialogando con jóvenes y allí habló del atentado del ELN en esa ciudad.