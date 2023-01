Iván Duque se compromete a mejorar la navegación del río Magdalena

El aspirante del Centro Democrático propuso en Barranquilla ponerse al frente de una alianza público-privada para este fin.

“Tiene que ser una victoria temprana del Gobierno de avanzar en esa navegabilidad, que también requiere un manejo integral de las cuencas. Se necesita un plan de ordenamiento y manejo de las cuencas en toda la ribera del Magdalena para garantizar que la navegabilidad sea sostenible y permanente”, señaló Duque.

El aspirante presidencial les dijo a los colombianos que está abierto al debate respetuosos de ideas en los diferentes escenarios.

“Yo estoy listo para la confrontación de ideas, aquí el tema no es haber cancelado nada, aquí lo que se trata es que no ha habido acuerdos. Yo estoy listo para siempre confrontar las ideas con el que sea aquí, ustedes me vieron en la Universidad del Norte no contra uno sino contra cuatro”, expresó.

El exsenador también afirmó que quiere ser el presidente que logre la jornada única con doble alimentación en el sistema público escolar.

“Nosotros nos hemos planteado primero mejorar el financiamiento del sector educativo, los recursos por ejemplo del 4 × 1000 debería ser el 50% para educación y el 50% para la salud de tal manera que le demos los recursos que se necesitan para atender a esta población en todo el territorio”.