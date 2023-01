Iván Duque y Gustavo Petro lideran las intenciones de voto en marzo, según encuesta Invamer

El candidato del uribismo obtiene un 45,9% mientras que el aspirante de la Colombia Humana saca un 26,7% entre quienes respondieron que sí votarían.

A la pregunta ¿cuál es la probabilidad de que usted vote en las elecciones para presidente el próximo 27 de mayo?, los encuestados contestaron así:

Definitivamente sí votaría 51,2%

Probablemente sí votaría 16,8%

No sabe si votará o no 13,1%

Probablemente no votaría 4,3%

Definitivamente no votaría 13,8%





Intención de voto en primera vuelta

A la pregunta, ¿si las elecciones fueran mañana, y los candidatos fueran lo que aparecieran en el tarjetón, por cuál de ellos votaría usted?, los encuestados respondieron en un 45,9% por Duque, 26,7% por Petro, 10,7% por Fajardo, 6,3% por Vargas, 5,0% por De la Calle, 2,5% por Morales y 0,6% por Córdoba. El voto en blanco obtuvo 2,3%.



Escenarios en una eventual segunda vuelta

Duque y Petro

Si a la segunda vuelta fueran Iván Duque y Gustavo Petro, las respuestas le dieron un 60,2% al candidato del Centro Democrático y un 36,6% al aspirante de la Colombia Humana.

En este escenario llama la atención que Duque, entre sus votantes, recibe más apoyo de los estratos 1-2 con un 61,5% que de los 4-5-6, que lo apoyan con un 56,4%.

Por su parte, Petro recibe más apoyo de los hombres que de las mujeres entre su electorado con un 43,5% y un 28,6%. Con el candidato uribista sucede lo contrario.

Duque y Fajardo

En un eventual enfrentamiento entre Duque y Fajardo, el primero ganaría con un 63,6% y el segundo obtendría 32,2%, según los encuestados.

Aquí cabe resaltar que entre los votantes de 18 a 24 años, los dos candidatos tienen cifras similares. Con un 48,5% para el exsenador y un 46,8% para el exalcalde de Medellín, es solo 1,7% de diferencia que se sitúa dentro el margen del error. Sin embargo, las cifras crecen a medida que avanza la edad y se sitúan en un 73,6% para Duque y un 23,8% paar Fajardo en el rango de 55 o más. Una diferencia de 49,8 puntos.

Duque y Vargas Lleras

Nuevamente, según la encuesta, el candidato del Centro Democrático gana en este escenario con un 68,8% frente al 19,2% del exvicepresidente.

Aquí cabe resaltar que, entre sus votantes, Duque recibe más apoyo de los estratos 1-2 con un 72,5% frente a un 54,3% de los estratos 4-5-6. Vargas Lleras, por el contrario, recibe un apoyo menor en los estratos 1-2, 18,1%, que en los 4-5-6, que le dan un 24,9%.

Duque y De la Calle

Según las personas preguntadas, el triunfo sería para Iván Duque con 67,7% frente a un 25,5% del candidato liberal.

Como en el caso de Sergio Fajardo, la diferencia de intención de voto entre los dos candidatos entre los más jóvenes (18 a 24 años) es mínima. Solo 1,9% en el que incluso el porcentaje es más alto para De la Calle. Las diferencias crecen con las edades y terminan situadas en un 73,6% para Duque y un 22,8% para el exnegociador del proceso de paz en el rango de 55 años o más.





Escenarios sin Duque

Fajardo y Petro

Aquí el candidato de la Coalición Colombia aventaja al de Colombia Humana entre quienes contestaron el cuestionario. El exalcalde de Medellín se llevaría un 48,4% y el de Bogotá, un 44,6%.

Petro y Vargas Lleras

En este escenario, Petro tomaría la ventaja frente al exvicepresidente con un 49,4% y un 42,4%.

Petro y De la Calle

En esta posibilidad, ganaría nuevamente el candidato de la Coalición Humana. Sería un 53,8% frente a un 36,7%, según la encuesta.

Vargas Lleras y Humberto de la Calle

En este posible enfrentamiento el triunfo sería para el exministro de Vivienda que obtendría un 48,1% frente al 34,5% del liberal, según los encuestados.

Fajardo y Vargas Lleras

El matemático obtendría un 51,8% y el abogado, 39,5% de la intención de voto de quienes fueron consultados.



Otros

Comparado con la anterior medición, el porcentaje de personas que creen que las cosas van por buen camino aumentó del 18,1% al 28,6%. El porcentaje de quienes creen que las cosas van por mal camino bajó de 76,7% al 62,4%.

Quienes fueron consultados por la encuesta consideran que los principales problemas que debe resolver el próximo presidente de Colombia son: la corrupción con 21,7%, calidad y cubrimiento de la salud con 18,4% y el empleo con 18%.



Consulte aquí la encuesta completa:

encuesta%20invamer%20intencion%20de%20voto%20marzo%202018.pdf

Este es el cuestionario: